Стример IShowSpeed получил эксклюзивный доступ на ЧМ-2026

Стример IShowSpeed получил эксклюзивный доступ на чемпионате мира по футболу 2026 года по решению руководства Международной федерации футбола (FIFA).

Как сообщает Day.Az, ему предоставлены расширенные медиаправа в рамках турнира. В частности, стример сможет посещать матчи чемпионата мира, а также получил доступ к некоторым внутренним зонам стадионов, включая раздевалки команд для встреч с игроками.