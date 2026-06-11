https://news.day.az/sport/1840786.html Стример IShowSpeed получил эксклюзивный доступ на ЧМ-2026 - ВИДЕО Стример IShowSpeed получил эксклюзивный доступ на чемпионате мира по футболу 2026 года по решению руководства Международной федерации футбола (FIFA). Как сообщает Day.Az, ему предоставлены расширенные медиаправа в рамках турнира.
Стример IShowSpeed получил эксклюзивный доступ на ЧМ-2026 - ВИДЕО
Стример IShowSpeed получил эксклюзивный доступ на чемпионате мира по футболу 2026 года по решению руководства Международной федерации футбола (FIFA).
Как сообщает Day.Az, ему предоставлены расширенные медиаправа в рамках турнира. В частности, стример сможет посещать матчи чемпионата мира, а также получил доступ к некоторым внутренним зонам стадионов, включая раздевалки команд для встреч с игроками.
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