https://news.day.az/politics/1840841.html Обсуждены перспективы укрепления отношений между Азербайджаном и Словакией - ВИДЕО Словакия и Азербайджан обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в ходе встречи государственного секретаря министерства иностранных и европейских дел Словакии Марека Эштока и помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Марека Эштока в социальной сети Х.
Обсуждены перспективы укрепления отношений между Азербайджаном и Словакией - ВИДЕО
Словакия и Азербайджан обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в ходе встречи государственного секретаря министерства иностранных и европейских дел Словакии Марека Эштока и помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Марека Эштока в социальной сети Х.
По словам государственного секретаря, встреча прошла в очень позитивном ключе.
Было отмечено, что это уже вторая встреча с Х. Гаджиевым после его визита в Братиславу в декабре прошлого года. "Мы продолжили обсуждение существующего сотрудничества и новых проектов", - говорится в публикации.
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