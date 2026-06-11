Этих сотрудников в Азербайджане закон защищает от увольнения

Одним из вопросов, который больше всего беспокоит работников в трудовых отношениях, является риск увольнения. Однако законодательство Азербайджана предоставляет особые гарантии определенным категориям граждан и запрещает расторжение их трудового договора по инициативе работодателя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно статье 79 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, трудовой договор некоторых работников не может быть расторгнут работодателем по основаниям, предусмотренным статьей 70 Кодекса.

Согласно закону, такой правовой защитой пользуются:

беременные женщины;

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до трех лет;

работники, для которых данное место работы является единственным источником дохода и которые самостоятельно воспитывают ребенка дошкольного возраста;

работники, временно утратившие трудоспособность;

лица, страдающие сахарным диабетом или рассеянным склерозом;

работники, являющиеся членами профсоюзной организации или какой-либо политической партии;

лица, на иждивении которых находится ребёнок с инвалидностью либо другой член семьи, признанный инвалидом вследствие нарушения функций организма на 81-100 процентов;

работники, находящиеся в отпуске, командировке или участвующие в коллективных переговорах.

Таким образом, законодательство направлено на защиту трудовых прав работников, которые нуждаются в повышенной социальной поддержке или находятся в уязвимом положении.

Поэтому работодатели при принятии решений в отношении таких сотрудников обязаны строго соблюдать требования Трудового кодекса.