Трамп объявил о приостановке атак на Иран

Удары и бомбардировки, запланированные на этот вечер против Ирана, приостановлены.

Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"После представления и утверждения результатов переговоров с Ираном я как Президент Соединенных Штатов принял решение приостановить запланированные на этот вечер атаки против Ирана", - отметил он.

По его словам, проведённые переговоры и достигнутые итоговые договорённости были одобрены США, Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Турцией, Пакистаном, Бахрейном, Кувейтом, Иорданией, Египтом и другими странами как с точки зрения общей концепции, так и в части детального содержания.

"До завершения данного соглашения морская блокада будет полностью сохраняться. Дата и место подписания документа будут объявлены в ближайшее время", - добавил он.