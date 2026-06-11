Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Азербайджана

Всемирный банк повысил прогнозы экономического роста Азербайджана на 2026 и 2027 годы в июньском выпуске доклада Global Economic Prospects.

Как передает Day.Az, согласно обновленным оценкам, реальный рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 2 процента, а в 2027 и 2028 годах ожидается на уровне 1,8 процента.

По сравнению с январским выпуском доклада прогноз на 2026 год был улучшен на 0,2 процентного пункта, а на 2027 год - на 0,1 процентного пункта.

Стоит отметить, что по оценкам Банка, в 2024 году рост ВВП Азербайджана составил 4,2 процента, тогда как в 2023 году экономика выросла на 1,4 процента. В 2025 году рост экономики составил 1,4 процента.

Согласно последним данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, за январь-май текущего года в стране произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 51,784 миллиарда манатов.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1% и составила 16,125 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4% и составила 35,658 миллиарда манатов.