День национального спасения заложил основу для последующих стратегических успехов Азербайджана

День национального спасения заложил основу для всех последующих стратегических успехов Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил политолог Азер Гараев.

По его словам, в истории есть дни, которые являются не просто датой в календаре, а поворотным моментом, определяющим будущее целого народа, и для Азербайджана одним из таких дней выступает 15 июня - День национального спасения.

"Эта дата связана с сохранением государственности, обеспечением национального единства. Восстановивший в 1991 году государственную независимость Азербайджан столкнулся с огромными трудностями. После распада Советского Союза в стране еще не была сформирована новая система управления, были разорваны экономические связи, обострилась социальная ситуация. С другой стороны, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана подверглись оккупации земли страны, тысячи людей стали беженцами из родных краев.

Политические столкновения, возникшие в стране в первые годы независимости, еще больше осложняли ситуацию. Государственные институты были слабы, действовали различные вооруженные группировки, а центральная власть не могла полностью контролировать процессы. К лету 1993 года Азербайджан фактически вступил в фазу тяжелого политического кризиса. В стране возник вакуум власти, а угроза гражданского противостояния неуклонно росла", - сказал политолог.

Он отметил, что в такой сложный период народ обратился к великому лидеру Гейдару Алиеву, обладавшему огромным политическим опытом. Его возвращение в Баку в июне 1993 года стало решающим событием в новейшей истории Азербайджана.

"Избрание Гейдара Алиева руководителем парламента 15 июня стало началом нового политического этапа в стране. Именно эта дата впоследствии вошла в историю как День национального спасения. Принятые в тот период решения позволили спасти Азербайджан от угрозы распада, восстановить государственное управление и обеспечить стабильность. Это был не просто выход из кризиса. Это также было созданием прочного фундамента для построения будущего. В последующие годы были предприняты важные шаги в направлении совершенствования государственного управления, формирования правовой базы, строительства регулярной армии и расширения международных связей", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что одно из главных направлений современного пути развития Азербайджана было определено именно в тот период.

"Подписанный в 1994 году "Контракт века" расширил экономические возможности страны, создал условия для привлечения иностранных инвестиций и вывел Азербайджан на важные позиции на международной энергетической карте. Реализованные в последующие годы крупные энергетические и транспортные проекты еще больше укрепили экономическую независимость страны", - сказал он.

Он подчеркнул, что успехи, завоеванные сегодня Азербайджаном, реализуемые им крупные проекты и позиция, занимаемая в регионе, еще раз показывают, что шаги, предпринятые в тот исторический период, были стратегическими решениями, повлиявшими на судьбу также будущих поколений.

"Именно поэтому День национального спасения является одной из самых знаменательных дат независимого Азербайджана", - сказал А. Гараев.