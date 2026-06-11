https://news.day.az/hitech/1840743.html В Чунцине показали одно из самых масштабных дрон-шоу в мире - ВИДЕО В китайском городе Чунцин более 5000 дронов устроили масштабное световое шоу, которое стало торжественным открытием 5-го Глобального форума инноваций в сфере СМИ.
В Чунцине показали одно из самых масштабных дрон-шоу в мире - ВИДЕО
В китайском городе Чунцин более 5000 дронов устроили масштабное световое шоу, которое стало торжественным открытием 5-го Глобального форума инноваций в сфере СМИ.
Как передает Day.Az, беспилотники сформировали в ночном небе яркие световые композиции, включая логотип форума и другие визуальные элементы, символизирующие развитие медиаиндустрии и технологий.
Зрелищное шоу стало одним из центральных событий церемонии открытия и привлекло внимание многочисленных зрителей.
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