В Чунцине показали одно из самых масштабных дрон-шоу в мире

В китайском городе Чунцин более 5000 дронов устроили масштабное световое шоу, которое стало торжественным открытием 5-го Глобального форума инноваций в сфере СМИ.

Как передает Day.Az, беспилотники сформировали в ночном небе яркие световые композиции, включая логотип форума и другие визуальные элементы, символизирующие развитие медиаиндустрии и технологий.

Зрелищное шоу стало одним из центральных событий церемонии открытия и привлекло внимание многочисленных зрителей.