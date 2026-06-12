https://news.day.az/world/1840872.html Илон Маск стал первым триллионером в истории Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 трлн долларов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, это произошло после рекордного первичного публичного размещения акций компании SpaceX.
Илон Маск стал первым триллионером в истории
Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 трлн долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, это произошло после рекордного первичного публичного размещения акций компании SpaceX.
SpaceX привлекла в ходе IPO 75 млрд долларов, что стало крупнейшим размещением акций в истории фондового рынка. Компания была оценена примерно в 1,77 трлн долларов.
На фоне успешного выхода SpaceX на биржу состояние ее основателя Илона Маска превысило 1,1 трлн долларов, что сделало его первым в мире долларовым триллионером.
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