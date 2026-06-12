Илон Маск стал первым триллионером в истории

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 трлн долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, это произошло после рекордного первичного публичного размещения акций компании SpaceX.

SpaceX привлекла в ходе IPO 75 млрд долларов, что стало крупнейшим размещением акций в истории фондового рынка. Компания была оценена примерно в 1,77 трлн долларов.

На фоне успешного выхода SpaceX на биржу состояние ее основателя Илона Маска превысило 1,1 трлн долларов, что сделало его первым в мире долларовым триллионером.