https://news.day.az/hitech/1840867.html В Японии разобрали небоскреб необычным способом - ВИДЕО В Японии необычным способом демонтировали целый небоскреб. Как сообщает Day.Az, речь идет о бывшем отеле Grand Prince Akasaka в Токио. Из-за расположения здания в оживленном деловом районе власти и инженеры отказались от традиционного сноса с использованием тяжелой техники или направленного подрыва.
В Японии разобрали небоскреб необычным способом - ВИДЕО
В Японии необычным способом демонтировали целый небоскреб.
Как сообщает Day.Az, речь идет о бывшем отеле Grand Prince Akasaka в Токио.
Из-за расположения здания в оживленном деловом районе власти и инженеры отказались от традиционного сноса с использованием тяжелой техники или направленного подрыва. Вместо этого была применена инновационная технология, позволившая проводить работы практически незаметно для окружающих.
Небоскреб накрыли специальной защитной конструкцией, после чего демонтаж велся изнутри - этаж за этажом сверху вниз. По мере разборки верхних уровней крышу сооружения постепенно опускали при помощи гидравлических домкратов.
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