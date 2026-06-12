В Японии разобрали небоскреб необычным способом

В Японии необычным способом демонтировали целый небоскреб.

Как сообщает Day.Az, речь идет о бывшем отеле Grand Prince Akasaka в Токио.

Из-за расположения здания в оживленном деловом районе власти и инженеры отказались от традиционного сноса с использованием тяжелой техники или направленного подрыва. Вместо этого была применена инновационная технология, позволившая проводить работы практически незаметно для окружающих.

Небоскреб накрыли специальной защитной конструкцией, после чего демонтаж велся изнутри - этаж за этажом сверху вниз. По мере разборки верхних уровней крышу сооружения постепенно опускали при помощи гидравлических домкратов.