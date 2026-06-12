В Португалии конфликт на дороге перерос в драку

Инцидент на дороге, произошедший в Португалии, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, что во время дорожного движения между велосипедистом и водителем автомобиля возник конфликт. По мере обострения ситуации утверждается, что женщина-велосипедистка вытащила водителя из автомобиля и применила к нему физическое воздействие.

Происшествие было снято очевидцами и распространено в сети. Вскоре видео стало вирусным и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.