https://news.day.az/world/1840779.html В Португалии конфликт на дороге перерос в драку - ВИДЕО Инцидент на дороге, произошедший в Португалии, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Как сообщает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, что во время дорожного движения между велосипедистом и водителем автомобиля возник конфликт.
В Португалии конфликт на дороге перерос в драку - ВИДЕО
Инцидент на дороге, произошедший в Португалии, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях.
Как сообщает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, что во время дорожного движения между велосипедистом и водителем автомобиля возник конфликт. По мере обострения ситуации утверждается, что женщина-велосипедистка вытащила водителя из автомобиля и применила к нему физическое воздействие.
Происшествие было снято очевидцами и распространено в сети. Вскоре видео стало вирусным и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.
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