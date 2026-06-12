Назван лучший игрок матча Мексики с ЮАР

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес стал лучшим игроком матча против ЮАР (2:0) в первом туре группового турнира ЧМ-2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщается на сайте ФИФА.

29-летний футболист открыл счет на 9-й минуте встречи. Киньонес родился в Колумбии. С 2023 года он выступает за сборную Мексики.

Напомним, что сборная Мексики успешно начала выступление на 23-м чемпионате мира по футболу, победив в матче открытия команду ЮАР со счетом 2:0.