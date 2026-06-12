https://news.day.az/sport/1840871.html Назван лучший игрок матча Мексики с ЮАР Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес стал лучшим игроком матча против ЮАР (2:0) в первом туре группового турнира ЧМ-2026. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщается на сайте ФИФА. 29-летний футболист открыл счет на 9-й минуте встречи. Киньонес родился в Колумбии. С 2023 года он выступает за сборную Мексики.
Назван лучший игрок матча Мексики с ЮАР
Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес стал лучшим игроком матча против ЮАР (2:0) в первом туре группового турнира ЧМ-2026.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщается на сайте ФИФА.
29-летний футболист открыл счет на 9-й минуте встречи. Киньонес родился в Колумбии. С 2023 года он выступает за сборную Мексики.
Напомним, что сборная Мексики успешно начала выступление на 23-м чемпионате мира по футболу, победив в матче открытия команду ЮАР со счетом 2:0.
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