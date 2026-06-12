Планету ждут погодные аномалии

Ученые предупреждают о возможном усилении экстремальных погодных явлений по всему миру из-за климатического феномена Эль-Ниньо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press, в настоящее время Эль-Ниньо уже сформировался в Тихом океане и, по оценкам специалистов, может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность того, что явление достигнет рекордной силы, составляет 63%.

Эксперты отмечают, что Эль-Ниньо усиливает последствия глобального потепления и способствует возникновению аномальной жары, засух, наводнений, штормов и лесных пожаров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее "срочным климатическим предупреждением", подчеркнув, что эффект Эль-Ниньо дополнительно усиливает последствия изменения климата.

По прогнозам ученых, различные регионы мира столкнутся с разными последствиями. В Южной Америке ожидаются сильные осадки и наводнения, в Австралии возрастет риск засух и природных пожаров, а в Индии могут усилиться волны экстремальной жары.

Специалисты считают, что пик явления может наступить уже осенью или зимой. При этом последствия "супер Эль-Ниньо" способны оказать влияние не только на климатическую ситуацию, но и на мировую экономику.

Эль-Ниньо представляет собой периодическое аномальное потепление поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана, которое влияет на погодные условия во многих регионах планеты.