Visa запустит в Азербайджане инновационные технологии

Visa внедряет на рынке новые технологии и сервисы, 10 банков-эмитентов уже завершили техническое внедрение Click to Pay.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев в рамках Международного саммита по финансам и банковскому делу, проходящего в Баку.

Он отметил, что Visa продолжает активное развитие цифровых платежных решений в Азербайджане, включая токенизацию, решения для СМБ и сервисы для электронной коммерции.

"Еще в 2019 году мы внедрили технологию Visa Token Service, заложив основу платежей через Apple Pay и Google Pay, которые впоследствии пришли и в Азербайджан. Сегодня для местных пользователей это обыденность: заходя на сайты или платформы наших партнеров, таких как Bolt, Wolt, Epoint, BirMarket, Bakcell, Azercell и многих других, вы можете оплатить покупку с помощью цифровых кошельков. Это бесшовно, удобно и безопасно", - сказал он.

По словам Нурлана Гаджиева, токенизация электронной коммерции значительно возросла: "За последний год объём внутренних платежей через цифровые кошельки вырос почти в 2,5 раза, тогда как трансграничные транзакции выросли более чем в полтора раза".

Важную роль в развитии бесконтактных платежей играет решение Visa Tap to Phone, которое на сегодня предлагают клиентам девять азербайджанских банков: "Это удобный способ приема платежей для малого бизнеса: не требуется устанавливать и обслуживать платежный терминал, а платежи можно принимать со смартфона".

Переходя к теме трансграничных платежей, Нурлан Гаджиев рассказал о внедрении Visa Direct Account and Wallet совместно с Xalq Bank. Это решение позволяет легко и просто осуществлять международные переводы в локальной валюте получателя.

Также спикер рассказал о привилегиях для держателей премиальных карт. "Держатели премиальных карт Visa могут посещать любой из 1200 бизнес-залов во всем мире по программе DragonPass. Также пользователям доступны трансферы в аэропорт - один из наиболее востребованных сервисов в Азербайджане - и специальная ускоренная процедура регистрации на рейс с сервисом Fast Track", - рассказал Нурлан Гаджиев.

Он также поделился, что одним из ключевых партнеров Visa является Sea Breeze: "Мы продлили наше партнерское соглашение и продолжаем развивать сотрудничество". Упомянул представитель Visa и о продлении другого партнерства - подписании меморандума с Национальным олимпийским комитетом, направленного на поддержку развития локального спорта.

Отдельно Нурлан Гаджиев рассказал о развитии цифровых платежей в общественном транспорте.

"Еще в 2021 году совместно с Международным банком Азербайджана мы запустили электронную оплату на Бакинской кольцевой железной дороге, а следующим этапом стало внедрение в 2022 году технологии Mobility & Transit Transaction, объединяющей все оплаты за день в единую транзакцию. В 2025 году состоялся еще один важный для "умной мобильности" запуск: совместно с BakıKart, Payriff и Kapital Bank мы открыли для держателей карт Visa возможность оплаты как в метро, так и в автобусах Баку и Гянджи".

Затронул Нурлан Гаджиев и тему использования искусственного интеллекта в платежной сфере: "Мы внедряем машинное обучение для противодействия мошенничеству еще с 1993 года. Только за последние 10 лет Visa инвестировала более 3 миллиардов долларов в ИИ и инфраструктуру обработки данных, чтобы обеспечить более безопасное перемещение денег, а также заблаговременно выявлять и предотвращать мошенничество".

По его словам, еще одно важное направление развития ИИ - агентская коммерция, а значительная часть пользователей уже готова к использованию агентских решений в платежах. "Согласно исследованию Visa, 58% людей готовы использовать агентов для сравнения цен, а 55% - для применения скидок и специальных предложений. Что особенно показательно, 38% людей уже готовы доверить ИИ завершение покупки, а среди представителей поколения Z этот показатель достигает 48%".

Однако ключ к доверию пользователей при оплате через ИИ-агентов - это безопасность: "Здесь важную роль играет наш Trusted Agent Protocol. Это набор стандартов, которые позволяют отличать доверенного агента от мошеннических ботов. Также ключевой является технология Click to Pay, которая работает на основе токенизации. Еще эффективнее она в сочетании с решением Visa Passkey, позволяющим осуществлять аутентификацию и подтверждать личность пользователя на его устройстве с помощью отпечатка пальца или сканирования лица".

В завершение Нурлан Гаджиев заверил, что Visa будет развивать эти два решения, чтобы сделать покупки азербайджанцев еще удобнее и безопаснее и подготовить почву для внедрения агентской коммерции.