https://news.day.az/politics/1840875.html Азербайджан поздравил Россию - ФОТО Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Российскую Федерацию с Днем России. Как передает Day.Az, поздравление опубликовано на странице ведомства в социальной сети X. "Искренне поздравляем правительство и народ Российской Федерации с Днем России", - отмечается в сообщении.
Азербайджан поздравил Россию - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Российскую Федерацию с Днем России.
Как передает Day.Az, поздравление опубликовано на странице ведомства в социальной сети X.
"Искренне поздравляем правительство и народ Российской Федерации с Днем России", - отмечается в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре