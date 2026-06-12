Азербайджан поздравил Россию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Российскую Федерацию с Днем России.

Как передает Day.Az, поздравление опубликовано на странице ведомства в социальной сети X.

"Искренне поздравляем правительство и народ Российской Федерации с Днем России", - отмечается в сообщении.