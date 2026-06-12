По следам прошлого: путешествие в «маленькую Германию» в Шамкире

Day.Az представляет рубрику АЗЕРТАДЖ "Если бы я был туристом": немецкие улицы в Шамкире.

Шамкир, один из древних и живописных городов западного региона Азербайджана, сегодня, благодаря своему богатому историческому наследию, современному облику и уникальным архитектурным образцам, вызывает большой интерес у местных и иностранных туристов. Одним из самых примечательных адресов для прибывающих сюда гостей являются знаменитые немецкие улицы.

В конце XVIII - начале XIX веков в результате захватнических войн Российская империя расширила свои границы. Возникла потребность в рабочей силе для развития сельского хозяйства, укрепления виноградарства, виноделия и животноводства на вновь захваченных землях. По этой причине было принято решение о переселении немецких семей на Кавказ, в том числе в Азербайджан.

В 1819 году часть из них основала колонию Еленендорф на территории нынешнего Гёйгёля, а другая - населенный пункт под названием Анненфельд на землях Шамкира. Именно с того периода в Шамкире начали формироваться немецкая архитектура, уклад жизни и традиции.

Сегодня городские улицы Низами, Самеда Вургуна, Исрафила Мамедова, Ази Асланова и Сабира являются наследниками той эпохи. Ранее они были известны просто как Первая, Вторая, Третья улицы, а сейчас превратились в одно из самых интересных и посещаемых туристами мест Шамкира.

Дома здесь отличаются особым архитектурным стилем. Просторные веранды, выходящие на главную дорогу, деревянные балконы, широкие улицы, система водоснабжения, источник которой расположен в горах, четкая структура дворов и выстроившиеся вдоль улиц вековые платаны создают здесь неповторимую атмосферу.

На четырех центральных улицах города Шамкир зарегистрировано 158 немецких домов. Охрана этих домов, их реставрация и сохранение исторического облика находятся под контролем государства. В результате проведенных работ по благоустройству и реставрации эти архитектурные образцы сохраняются и передаются будущим поколениям.

Одним из примечательных архитектурных памятников города является лютеранская церковь - Кирха, расположенная на улице Ази Асланова. Построенное в 1909 году здание спустя долгие годы было отреставрировано, а прилегающая территория благоустроена и превращена в парк.