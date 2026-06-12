https://news.day.az/sport/1840866.html Азербайджанская баскетболистка возглавила мировой рейтинг ФИБА Лидер нашей сборной по баскетболу 3x3 Александра Моленхауэр добилась очередного исторического успеха. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, согласно обновленному мировому рейтингу ФИБА, Моленхауэр признана игроком номер один в мире по баскетболу 3x3.
Азербайджанская баскетболистка возглавила мировой рейтинг ФИБА
Лидер нашей сборной по баскетболу 3x3 Александра Моленхауэр добилась очередного исторического успеха.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, согласно обновленному мировому рейтингу ФИБА, Моленхауэр признана игроком номер один в мире по баскетболу 3x3. Набрав наибольшее количество рейтинговых очков, она расположилась на первой строчке.
Отметим, что Александра приехала в Азербайджан в возрасте 5 лет и выросла здесь, со всеми секретами баскетбольного мастерства она также познакомилась именно в Азербайджане.
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