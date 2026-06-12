В Азербайджане усилят господдержку производителей пшеницы

С целью повышения урожайности при производстве пшеницы будет расширено применение современных оросительных систем, улучшено обеспечение техникой, увеличено применение технологии лазерной планировки, а также усилены механизмы государственной поддержки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, посвященном обсуждению Государственной программы на 2026-2030 годы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике.

Она отметила, что согласно Государственной программе, 22 района в стране определены как целевые районы по производству пшеницы, и Агсуинский район также включен в этот список: "В целевых районах предусмотрено доведение средней урожайности до 50 центнеров, а в богарных районах - до 30 центнеров. В целях снижения финансовой нагрузки на фермеров часть годовой процентной ставки по кредитам, выдаваемым для производства однолетних культур, до 19 процентов будет субсидироваться за счет государственного бюджета".

Замминистра добавила, что для фермеров, использующих технологию лазерной планировки, будет применен механизм дополнительной товарной субсидии. В рамках этого механизма за каждую тонну продукции, сданной фермерами на мельницы, будет оказываться дополнительная поддержка как фермеру, так и мельнице.

И.Гадимова подчеркнула, что в рамках Государственной программы планируется увеличить объем площадей с установленными современными оросительными системами с нынешних 130 тысяч гектаров до 300 тысяч гектаров к 2030 году.