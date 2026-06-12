В Азербайджане создадут условия для орошения более 56 тысяч гектаров земель
Ширванский оросительный канал создаст новые возможности для аграрного сектора.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Азербайджанского агентства водных ресурсов Ильхам Байрамов на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, посвященном обсуждению Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы, прошедшем в Исмаиллы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.
"После завершения реализуемого в настоящее время проекта Ширванского оросительного канала он внесет значительный вклад в устойчивое водоснабжение десятков тысяч гектаров посевных площадей в Горно-Ширванском экономическом районе", - сказал он.
По его словам, одним из важнейших стратегических проектов, реализуемых в настоящее время, является строительство Ширванского оросительного канала: "После завершения проекта будут созданы возможности для устойчивого водоснабжения на общей площади 56,3 тысячи гектаров, в том числе 36 тысяч гектаров в Агсуйском районе, 2 тысяч гектаров в Исмаиллинском и 17,5 тысяч гектаров в Шамахинском районе.
В рамках проекта длина магистрального канала составит 204 километра, а пропускная способность - 180 кубических метров в секунду".
По его словам, проект позволит улучшить водоснабжение существующих орошаемых площадей на 112 тысячах гектаров по 9 районам республики, а также вовлечь в севооборот 116 тысяч гектаров новых земельных участков.
И. Байрамов подчеркнул, что строительство канала началось в 2024 году, и работы планируется завершить в 2027 году.
"С целью более эффективного использования водных ресурсов расширяется применение капельных и круговых оросительных систем, продолжаются работы по развитию систем цифрового мониторинга и управления", - сказал он.
Отметим, что в целях обсуждения Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы, утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года, с сегодняшнего дня начались региональные совещания. Региональные совещания охватывают Центрально-Аранский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, а также Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.
Встречи системно организуются для выполнения поручений, данных на совещании по сельскохозяйственным вопросам под председательством Президента Ильхама Алиева 25 мая этого года, а также для обеспечения скоординированного, гибкого и эффективного осуществления мероприятий, предусмотренных Государственной программой в регионах.
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