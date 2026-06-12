Свыше 15 тысяч бакалавров сдадут экзамен в магистратуру

14 июня 2026 года Государственный экзаменационный центр проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщает Day.Az, экзамен состоится в трех городах и районах республики - Баку, Сумгайыте и Абшероне. Для его проведения будут задействованы 63 здания.

Экзамен начнется одновременно во всех пунктах в 10:00. Пропуск участников завершится за 15 минут до начала - в 09:45. Лица, прибывшие после этого времени, в экзаменационные здания допущены не будут.

Как известно, в ходе экзамена также проверяются навыки аудирования по иностранному языку. Испытание начнется с прослушивания текста, поэтому для подготовки к этой части и обеспечения тишины все участники должны находиться в аудиториях не позднее чем за 15 минут до начала экзамена.

Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут. Через три часа после начала завершится время, отведенное на выполнение тестовых заданий, после чего наблюдатели соберут бланки ответов. Затем участникам будут розданы листы для письменной работы (эссе), на выполнение которой отводится 30 минут.

Результаты экзамена будут объявлены в два этапа. В течение 2-3 дней после экзамена станут известны результаты закрытых и открытых заданий с кодируемыми ответами. Итоговый экзаменационный балл будет опубликован после проверки эссе.

Для участия в экзамене заявления принимались в онлайн-формате с 21 по 23 мая.

На участие во вступительном экзамене в магистратуру подали заявки 15 719 бакалавров. Из них 14 612 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, 1 107 - на русском.

Среди зарегистрированных участников 10 632 человека являются выпускниками текущего года, а 5 087 - выпускниками прошлых лет. Кроме того, в экзамене примут участие 35 иностранных граждан.