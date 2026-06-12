Во дворе дома в Хачмазе нашли 50 кустов конопли

В Хачмазе задержаны двое мужчин, подозреваемых в выращивании и распространении наркотиков.

Как передает Day.Az, в результате оперативных мероприятий полиции был задержан 55-летний Энвер Алекперов, подозреваемый в культивации наркосодержащих растений. При осмотре приусадебного участка его дома правоохранители обнаружили 50 кустов конопли, выращенных с особым уходом, а также марихуану.

В ходе другой операции был задержан ранее судимый 33-летний Эльман Абдулов. При личном досмотре и обследовании используемой им территории были обнаружены психотропное вещество метамфетамин и героин, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.