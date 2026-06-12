https://news.day.az/society/1840895.html К сведению пенсионеров Баку, Сумгайыта и Абшерона Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня выплатил пенсии за июнь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району. Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.
К сведению пенсионеров Баку, Сумгайыта и Абшерона
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня выплатил пенсии за июнь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.
Отмечается, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре