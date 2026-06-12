Акции Apple упали после анонса Siri AI

Акции Apple после презентации Siri AI на конференции WWDC 2026 потеряли 8,46% стоимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на MacRumors, в ходе анонса обновленного голосового помощника бумаги компании достигли рекордного внутридневного уровня - около 317,4 доллара за акцию. Однако затем началось снижение, и к завершению торгов их цена опустилась до 301,54 доллара. Спад продолжился и в последующие дни: к 10 июня акции торговались примерно по 290,55 доллара.

Инвесторов насторожили ограничения, связанные с запуском Siri AI. В частности, новая технология не будет доступна на iPhone и iPad в странах Евросоюза из-за требований регулирования, а выход сервиса на китайский рынок также отложен. По данным Morgan Stanley, на ЕС и Китай приходится около 35% мировых поставок iPhone за последний год.

При этом большинство аналитиков позитивно оценили результаты WWDC 2026. Несколько инвестиционных компаний повысили прогнозы по акциям Apple. Так, TD Cowen и Maxim Group ожидают роста котировок до 350 долларов за акцию, Morgan Stanley повысил целевой ориентир до 360 долларов. В JPMorgan сохранили рейтинг Overweight с целевой ценой 325 долларов, а Bernstein подтвердил рекомендацию Outperform и прогноз в 350 долларов за акцию.