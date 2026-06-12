МЧС обратилось к водителям в связи с "Последним звонком"

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к водителям в связи с проведением мероприятий "Последний звонок" и "День выпускника".

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"В связи с проведением в образовательных учреждениях, а также в местах массовых мероприятий праздников "Последний звонок" и "День выпускника" ожидается увеличение интенсивности движения на дорогах и рост числа случаев хаотичной парковки.

В таких условиях особенно важно беспрепятственно пропускать специальную технику, спешащую к месту происшествия, включая пожарные и спасательные автомобили. Нарушение этого требования, а также неправильная парковка могут затруднить своевременное прибытие экстренных служб для ликвидации последствий пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций и минимизации возможного ущерба.

Кроме того, парковка автомобилей у входов в здания и во дворах, на проезжей части, на подъездах к системам противопожарного водоснабжения и в непосредственной близости от них создает препятствия для оперативного передвижения спецтехники. Беспорядочная стоянка также затрудняет или делает невозможным забор воды из пожарных гидрантов и резервуаров во время тушения пожаров".

МЧС призвало водителей строго соблюдать установленные правила.

"В частности, необходимо немедленно уступать дорогу пожарным и спасательным автомобилям, а парковать транспортные средства следует только в специально отведенных местах, соблюдая необходимое расстояние между машинами и обеспечивая свободный проезд другим участникам движения", - говорится в обращении.

В ведомстве напомнили, что водители, не уступающие дорогу пожарным и спасательным автомобилям, несут не только предусмотренную законом ответственность, но и моральную ответственность, поскольку такие действия могут помешать своевременному предотвращению чрезвычайной ситуации и спасению человеческих жизней.