Южный Кавказ в условиях трансформации мирового порядка

Day.Az представляет вниманию читателей аналитический материал исполнительного директора европейского издания CE Report Айтен Алиевой, посвященный WUF13.

Южный Кавказ занимает стратегически важное положение на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока. Исторически регион находился под влиянием различных империй, а позднее - Советского Союза. Сегодня Южный Кавказ превратился в важную геополитическую арену, где глобальные и региональные державы соперничают за влияние. Усиливающееся соперничество между США, Россией, Китаем и Европейским союзом сделало Южный Кавказ важным геополитическим коридором, соединяющим Восток и Запад.

Внешнеполитические ориентиры государств Южного Кавказа

Азербайджан: стратегическая многовекторная дипломатия

С момента обретения независимости Азербайджан проводит прагматичную и сбалансированную внешнюю политику. Баку стремится поддерживать конструктивные отношения со всеми ведущими мировыми центрами силы, сохраняя при этом стратегическую самостоятельность. Значительные энергетические ресурсы страны и ее роль как важного транзитного узла укрепили ее геополитическое значение.

Отношения с Россией остаются важными благодаря историческим связям и соображениям региональной безопасности. Одновременно Азербайджан расширил стратегическое сотрудничество с Европейским союзом в сфере энергетического экспорта, особенно на фоне стремления Европы сократить зависимость от поставок российского газа. Азербайджан также укрепил партнерство с Турцией, которая остается его ближайшим стратегическим союзником.

Отношения с Соединенными Штатами сосредоточены на вопросах энергетической безопасности, региональной стабильности и сотрудничества в борьбе с терроризмом. В то же время Азербайджан приветствует китайские инвестиции в транспортную инфраструктуру и логистику, особенно в рамках Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой. Таким образом, внешнюю политику Баку можно охарактеризовать как успешный пример балансирования между конкурирующими мировыми центрами силы при сохранении приоритета национального суверенитета и экономических интересов.

Армения: от зависимости от России к стратегической диверсификации

На протяжении десятилетий Армения в значительной степени полагалась на Россию как на гаранта своей безопасности. Однако последние геополитические изменения скорректировали стратегические расчеты Еревана.

Под руководством Никола Пашиняна Армения активизировала сотрудничество с Европейским союзом, Францией и Соединенными Штатами. ЕС расширил политический диалог и экономическое взаимодействие с Арменией, а Вашингтон усилил дипломатическую активность.

Несмотря на эти изменения, Армения сохраняет тесные экономические связи с Россией и по-прежнему сталкивается с ограничениями, не позволяющими полностью изменить свою внешнеполитическую ориентацию. Текущая стратегия Армении представляет собой тонкий баланс между сохранением необходимых связей с Россией и стремлением к более глубокой интеграции с западными институтами.

Грузия: евроатлантические устремления и региональное балансирование

Грузия остается наиболее прозападной страной Южного Кавказа. С начала 2000-х годов Тбилиси последовательно стремится к интеграции в евроатлантические структуры, включая НАТО и Европейский союз.

Ключевыми приоритетами внешней политики страны являются укрепление демократического управления, углубление экономической интеграции с Европой и снижение уязвимости перед российским влиянием. Отношения с Россией остаются сложными из-за нерешенных территориальных споров.

В то же время Грузия стремится сохранять экономические связи с соседними государствами, позиционируя себя как транзитный и логистический центр, соединяющий Европу и Азию. Ее стратегическое расположение вдоль крупных транспортных коридоров существенно повышает ее геополитическую значимость.

Южный Кавказ и мировые державы

Соединенные Штаты рассматривают Южный Кавказ через призму региональной стабильности, энергетической безопасности, демократического развития и стратегического соперничества с Россией и Китаем. Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность государств региона и все активнее способствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Американская дипломатия особенно активизировалась в вопросах содействия мирным переговорам и продвижения экономического сотрудничества.

Россия традиционно рассматривала Южный Кавказ как часть своей сферы влияния. Однако в последние годы ее позиции в регионе заметно ослабли. Война в Украине потребовала перераспределения российских политических, военных и экономических ресурсов, что создало возможности для расширения влияния других игроков.

Тем не менее Москва остается важным участником региональных процессов благодаря историческим связям, военному присутствию, экономическим отношениям и культурному влиянию. Будущая роль России во многом будет зависеть от ее способности адаптироваться к меняющейся геополитической обстановке и сохранять значимость на фоне растущей активности западных и региональных игроков.

Интерес Китая к Южному Кавказу носит преимущественно экономический характер. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" Пекин стремится укрепить транспортную связанность между Азией и Европой.

Южный Кавказ является частью стратегически важного Среднего коридора, значение которого возросло по мере того, как альтернативные транспортные маршруты становятся все более привлекательными на фоне геополитической напряженности в других регионах мира. Растущие инвестиции Китая в транспортную инфраструктуру, логистику и торговые сети способствовали расширению его присутствия на Южном Кавказе.

Европейский союз превратился в одного из ключевых игроков в регионе благодаря дипломатической деятельности, экономической помощи, проектам по развитию транспортной взаимосвязанности и сотрудничеству в энергетической сфере. На фоне усилий Европы по диверсификации источников энергии Азербайджан стал все более важным поставщиком природного газа.

Одновременно ЕС углубил взаимодействие с Арменией и продолжил поддержку европейских устремлений Грузии. Подход Евросоюза основывается на содействии урегулированию конфликтов, развитию регионального сотрудничества, укреплению демократического управления и формированию устойчивых транспортных связей.

Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном после электоральной победы Пашиняна

Политическая победа премьер-министра Никола Пашиняна в Армении укрепила перспективы дальнейшего продвижения мирных переговоров с Азербайджаном. Несмотря на внутреннюю оппозицию и значительную политическую чувствительность этой темы, Пашинян продемонстрировал готовность добиваться нормализации отношений и долгосрочной стабильности.

Несмотря на достигнутый прогресс, в Армении сохраняются серьезные препятствия. Националистические настроения, внутриполитическое сопротивление и нерешенные правовые вопросы продолжают осложнять переговорный процесс. Тем не менее нынешняя политическая ситуация предоставляет уникальную возможность для заключения всеобъемлющего мирного соглашения, которое может коренным образом изменить региональную динамику.

Грузия занимает особое положение на Южном Кавказе благодаря относительно сбалансированным отношениям как с Арменией, так и с Азербайджаном. Будучи государством, поддерживающим продуктивное сотрудничество с обоими соседями, Грузия обладает потенциалом стать площадкой для диалога, экономического взаимодействия и инициатив по укреплению доверия. Тбилиси неоднократно поддерживал региональные проекты, направленные на развитие транспортной взаимосвязанности, торговли и инфраструктуры. Стабильная транзитная среда страны и ее международные партнерства делают Грузию незаменимым элементом усилий по региональной интеграции.

Транспортная взаимосвязанность и стратегическое значение Южного Кавказа

Транспортная взаимосвязанность стала одним из наиболее влиятельных геополитических и геоэкономических факторов, определяющих будущее Южного Кавказа. По мере того как мировые торговые маршруты, цепочки поставок, энергетические сети и цифровая инфраструктура приобретают все большее стратегическое значение, географическое положение региона на стыке Европы и Азии значительно повысило его роль в международных процессах. Южный Кавказ служит не только мостом между Востоком и Западом, но и важнейшим транзитным пространством, соединяющим Каспийский бассейн, Центральную Азию, Черноморский регион, Ближний Восток и европейские рынки. В последние годы такие геополитические потрясения, как война между Россией и Украиной, нестабильность в отдельных районах Ближнего Востока, усиление конкуренции между мировыми державами и обеспокоенность устойчивостью цепочек поставок, повысили международный интерес к альтернативным транспортным и коммуникационным маршрутам, что еще больше усилило стратегическую значимость региона.

Одним из наиболее ярких проявлений растущего значения региона стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, более известного как Средний коридор. Этот маршрут соединяет Китай и Центральную Азию с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, предлагая стратегическую альтернативу традиционным транспортным коридорам, проходящим через территорию России.

Средний коридор привлек значительное внимание после введения санкций против России и нарушения функционирования северных евразийских транспортных маршрутов. Правительства, международные организации и частные инвесторы все чаще рассматривают его как эффективный механизм диверсификации торговых и транспортных сетей. Азербайджан занимает центральное место в этой системе благодаря Бакинскому международному морскому торговому порту в Аляте и современной логистической инфраструктуре, тогда как Грузия обеспечивает ключевой доступ к черноморским портам и европейским рынкам.

Этот коридор способен сократить сроки доставки грузов между Восточной Азией и Европой, способствовать увеличению объемов торговли и укрепить интеграцию Южного Кавказа в глобальные экономические сети. В результате Средний коридор все чаще рассматривается не только как экономический проект, но и как стратегический геополитический актив, повышающий международную значимость региона.

Еще одним важнейшим аспектом стратегической роли Южного Кавказа является энергетическая взаимосвязанность. Регион является местом реализации ряда крупнейших энергетических проектов, связывающих Каспийский бассейн с европейскими потребителями. Южный газовый коридор, включающий Южнокавказский газопровод, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP), стал одним из ключевых элементов европейской стратегии диверсификации энергетических поставок.

После ухудшения отношений между Россией и Европейским союзом и последующего сокращения поставок российского газа в Европу роль Азербайджана как поставщика природного газа приобрела беспрецедентное значение. Благодаря этим трубопроводам азербайджанский газ способствует укреплению энергетической безопасности Европы и одновременно усиливает геополитическое влияние страны.

Грузия также получает значительные выгоды благодаря своему статусу транзитного государства, извлекая экономические доходы и повышая собственную значимость в региональной энергетической политике. Кроме того, регион все активнее изучает возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Инвестиции в проекты ветровой, солнечной и гидроэнергетики, а также планы по передаче "зеленой" электроэнергии через Черное море на европейские рынки свидетельствуют о том, что Южный Кавказ может стать важным участником долгосрочного энергетического перехода Европы.

Помимо транспортных и энергетических сетей, новым столпом регионального развития становится цифровая взаимосвязанность. Стремительная цифровизация мировой экономики повысила стратегическую ценность телекоммуникационной инфраструктуры, сетей передачи данных и цифровых услуг. Государства Южного Кавказа осознали важность инвестиций в волоконно-оптические сети, высокоскоростной интернет и технологические инновации.

Ряд инициатив направлен на создание новых цифровых коридоров, соединяющих Европу и Азию через Южный Кавказ, что позволит снизить зависимость от существующих коммуникационных маршрутов и повысить цифровую устойчивость региона. Ожидается, что такие проекты будут способствовать развитию электронной коммерции, финансовых технологий, цифрового предпринимательства и отраслей, основанных на знаниях.

Совершенствование цифровой инфраструктуры также может способствовать расширению образовательного сотрудничества, научного обмена и технологических инноваций, позволяя странам региона диверсифицировать свои экономики за пределами традиционных отраслей, таких как энергетика и сельское хозяйство.

Расширение транспортных, энергетических и цифровых сетей имеет серьезные последствия для экономической интеграции и регионального развития. Улучшение взаимосвязанности снижает транспортные издержки, облегчает трансграничную торговлю и создает новые возможности для инвестиций и промышленного сотрудничества.

Развитая инфраструктура позволяет местным производителям выходить на более крупные международные рынки и одновременно привлекать прямые иностранные инвестиции, заинтересованные в эффективном доступе к рынкам Европы и Азии. Такие отрасли, как логистика, туризм, промышленное производство и сфера услуг, могут получить значительные преимущества благодаря улучшению региональной взаимосвязанности.

Кроме того, экономическая взаимозависимость, возникающая в результате торговли и инфраструктурного сотрудничества, может способствовать укреплению региональной стабильности. Международный опыт показывает, что государства, связанные взаимовыгодными экономическими отношениями, как правило, обладают более сильными стимулами к сотрудничеству и мирному урегулированию конфликтов.

В контексте Южного Кавказа взаимосвязанность все чаще рассматривается не только как экономическая цель, но и как механизм укрепления доверия, стабильности и долгосрочного мира.

Успех инициатив в области взаимосвязанности остается тесно связанным с общей политической и безопасностной обстановкой в регионе. Устойчивый прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном способен значительно повысить жизнеспособность региональных транспортных сетей и создать новые возможности для экономического сотрудничества.

Открытие коммуникационных маршрутов и границ будет способствовать развитию торговли, укреплению региональной интеграции и повышению привлекательности Южного Кавказа как транзитного коридора. Поэтому взаимосвязанность стала центральным элементом региональных и международных стратегий, направленных на превращение Южного Кавказа из региона, исторически ассоциировавшегося с геополитическим соперничеством и конфликтами, в пространство сотрудничества, торговли и межрегиональной интеграции.

В условиях все более многополярной международной системы способность государств Южного Кавказа использовать свое стратегическое положение и потенциал транспортной взаимосвязанности будет играть решающую роль в определении их будущего геополитического и экономического значения.

Южный Кавказ переживает период серьезной геополитической трансформации, поскольку соперничество между Соединенными Штатами, Россией, Китаем и Европейским союзом меняет региональный баланс сил. Армения, Азербайджан и Грузия реализуют различные внешнеполитические стратегии, адаптируясь к меняющимся глобальным и региональным условиям.

В этих условиях мирный процесс между Арменией и Азербайджаном остается одним из ключевых факторов региональной стабильности. Мирное соглашение способно превратить Южный Кавказ в важный центр транспортной взаимосвязанности, торговли, энергетического сотрудничества и межрегиональной интеграции.

В конечном итоге будущее региона будет зависеть от способности самих государств Южного Кавказа укреплять сотрудничество, развивать взаимосвязанность и продвигать устойчивый мир в условиях все более многополярного мира.