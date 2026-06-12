В Горанбое задержали ограбившего маркет мужчину
В одном из магазинов Горанбоя произошло разбойное нападение.
Как сообщает Day.Az, неизвестный мужчина в маске вошел в торговую точку, угрожая продавцу режущим предметом, похитил из кассы 410 манатов и скрылся с места происшествия.
По информации Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции Горанбоя, по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний Угур Тагиев.
В ходе расследования установлено, что момент его входа в магазин, похищения денег и ухода с места происшествия был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.
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