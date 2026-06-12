https://news.day.az/world/1840885.html В Анталье самолет Turkish Airlines задел крылом мачту наземного радара - ВИДЕО В Анталье самолет Turkish Airlines задел крылом мачту наземного радара. Как передает Day.Az, рейс следовал по маршруту Стамбул - Анталья. Во время парковочной стыковки самолет правым крылом задел мачту наземного радара. Всех 267 пассажиров эвакуировали. Один человек получил легкие травмы.
В Анталье самолет Turkish Airlines задел крылом мачту наземного радара - ВИДЕО
В Анталье самолет Turkish Airlines задел крылом мачту наземного радара.
Как передает Day.Az, рейс следовал по маршруту Стамбул - Анталья.
Во время парковочной стыковки самолет правым крылом задел мачту наземного радара.
Всех 267 пассажиров эвакуировали. Один человек получил легкие травмы.
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