В Анталье самолет Turkish Airlines задел крылом мачту наземного радара

В Анталье самолет Turkish Airlines задел крылом мачту наземного радара.

Как передает Day.Az, рейс следовал по маршруту Стамбул - Анталья.

Во время парковочной стыковки самолет правым крылом задел мачту наземного радара.

Всех 267 пассажиров эвакуировали. Один человек получил легкие травмы.