Азербайджанская нефть подорожала
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,49 доллара США, или 0,5%, и составила 96,85 доллара США за баррель.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,52 доллара США, или 0,5%, и составила 94,56 доллара США за баррель.
Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,52 доллара США, или 0,7%, и достигла 69,42 доллара США за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,27 доллара США, или 0,3%, и достигла 95,08 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
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