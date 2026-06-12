https://news.day.az/politics/1840921.html Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 15 июня - Дня национального спасения. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер Сахиба Гафарова выступила с этим предложением на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 15 июня - Дня национального спасения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер Сахиба Гафарова выступила с этим предложением на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.
Депутаты поддержали предложение аплодисментами.
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