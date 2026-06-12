Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 15 июня - Дня национального спасения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер Сахиба Гафарова выступила с этим предложением на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.

Депутаты поддержали предложение аплодисментами.