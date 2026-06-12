"Галатасарай" готовится направить официальное предложение Ван Дейку

"Галатасарай" продолжает работу над трансфером центрального защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, контракт капитана "красных" истекает через год, однако турецкий клуб намерен приобрести звездного футболиста уже этим летом.

По информации источника, в ближайшие недели стамбульский клуб направит официальное предложение по трансферу защитника. При этом руководство "Ливерпуля" не рассматривает вариант расставания с лидером обороны.

В минувшем сезоне ван Дейк провел за мерсисайдский клуб 55 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. В июле футболисту исполнится 35 лет.