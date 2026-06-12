В Азербайджане планируют увеличить производство говядины и молока

В рамках Государственной программы Азербайджана на 2026-2030 годы предусматривается внедрение новых механизмов поддержки, направленных на развитие интенсивного садоводства, молочного и мясного животноводства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, посвященном обсуждению Государственной программы на 2026-2030 годы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике, прошедшем в Исмаиллы.

"Будет оказана начальная инвестиционная поддержка закладки интенсивных садов, часть субсидий на агротехнический уход будет выплачена авансом, а также будет введена субсидия на сертификацию для получения сертификатов GlobalG.A.P. и органического производства", - сказала она.

Ильхама Гадимова отметила, что в секторе животноводства также определены важные цели. Так, до 2030 года планируется увеличение производства молока на 11 процентов, а производства говядины - на 21 процент: "Для этого предусматривается создание молочных и мясных кластеров, формирование около 1000 новых хозяйств различной мощности, расширение обеспечения племенным скотом.

В рамках программы будет оказана поддержка созданию 90 молокосборных и 15 кожсырьевых пунктов, а также будет проведена полная идентификация крупного рогатого скота".

Ильхама Гадимова подчеркнула, что для развития овцеводства предусмотрено создание 300 новых полуинтенсивных хозяйств, строительство 10 пунктов сбора шерсти и одного предприятия по переработке шерсти, а также стимулирование восстановления 480 тысяч гектаров пастбищ и выгонов.