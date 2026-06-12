В Риге состоялась презентация книги об исторических связях Латвии и Азербайджана

10 июня 2026 года по инициативе посольства Азербайджана в Латвии, издательства "Zinatne" и Рижского латышского общества в здании общества состоялась презентация книги азербайджанской исследовательницы Нигяр Султановой "Латвия и Азербайджан: история, раскрытая через человеческие судьбы".

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие представители государственных структур Латвии, депутаты Сейма, главы аккредитованных в стране дипломатических миссий, представители общественных, научных и культурных кругов, а также члены азербайджанской общины.

Книга, изданная издательством "Zinatne" на английском и латышском языках, посвящена исследованию богатых и устойчивых исторических и культурных связей между Азербайджаном и Латвией, зародившихся более века назад. Особое внимание в издании уделено латышам, переселившимся в Азербайджан в конце XIX - начале XX века и основавшим Бакинское латышское общество, которое в этом году отмечает 120-летие со дня создания. В книге также рассматривается развитие современных азербайджано-латвийских отношений.

Открывая мероприятие, председатель Рижского латышского общества Гунтис Гайлитис напомнил об исключительной роли общества, история которого насчитывает 158 лет, в формировании национального самосознания латышского народа. Он отметил символичность проведения презентации именно в этом месте и поздравил автора с выходом книги, посвященной историческим связям двух народов.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов в своем выступлении рассказал об исторических связях и современном развитии двусторонних отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что презентация книги, рассказывающей о судьбах латышей, живших в Азербайджане в начале XX века, совпала со 120-летием Бакинского латышского общества, что придает событию особое символическое значение. Посол выразил уверенность, что издание будет способствовать дальнейшему развитию дружеских связей и научного сотрудничества между двумя народами.

Автор предисловия к книге, посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине, литературовед Вилаят Гулиев отметил, что исследование не только отражает исторические связи между Азербайджаном и Латвией, но и способствует укреплению новых мостов дружбы между странами. По его словам, книга открывает ранее неизвестные страницы общей истории и представляет значительный научный интерес для общественности обеих стран.

Затем автор книги Нигяр Султанова подробно рассказала о работе над изданием. Она отметила, что в ходе многолетнего исследования изучала не только документы государственных архивов, но и письма, воспоминания и другие материалы, позволяющие восстановить малоизвестные страницы прошлого. По словам автора, книга через судьбы латышей, живших в Азербайджане в начале XX века, раскрывает общее историческое наследие двух народов. Султанова также выразила благодарность всем, кто содействовал подготовке издания.

В рамках мероприятия Нигяр Султанова была награждена Благодарственной грамотой Министерства культуры Латвии за значительный вклад в укрепление культурных связей между Латвией и Азербайджаном. Награду вручил заместитель министра культуры Иварс Аболиньш.

С приветственными речами также выступили председатель правления издательства "Zinatne" Ингрида Сеглиня и бывший директор Научной библиотеки Латвийского университета Вента Коцере. Они подчеркнули важность изучения общего исторического наследия двух стран и передачи этих знаний будущим поколениям.

Музыкальную часть мероприятия украсило выступление музыканта Лейлы Алиевой, исполнившей латышскую песню "Как снег на вершине горы", написанную латышским писателем и поэтом Янис Яунсудрабиньш во время жизни в Баку, а также азербайджанскую народную песню "Сары гялин" в сопровождении фортепиано и гитары. Кроме того, участникам мероприятия было зачитано произведение Яунсудрабиньша "Турецкий пленник".