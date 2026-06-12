https://news.day.az/world/1840930.html Партия Карапетяна потребовала отменить результаты выборов в Армении Блок "Сильная Армения" во главе с Самвелом Карапетяном принес в ЦИК Армении заявление с требованием объявить результаты парламентских выборов недействительными. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, заявление в ЦИК передал адвокат и представитель блока Арам Вардеванян.
Партия Карапетяна потребовала отменить результаты выборов в Армении
Блок "Сильная Армения" во главе с Самвелом Карапетяном принес в ЦИК Армении заявление с требованием объявить результаты парламентских выборов недействительными.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, заявление в ЦИК передал адвокат и представитель блока Арам Вардеванян.
Напомним, что 7 июня 2026 года состоялись очередные выборы в Национальное Собрание, и по результатам выборов победила партия "Гражданский договор".
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