Партия Карапетяна потребовала отменить результаты выборов в Армении

Блок "Сильная Армения" во главе с Самвелом Карапетяном принес в ЦИК Армении заявление с требованием объявить результаты парламентских выборов недействительными.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, заявление в ЦИК передал адвокат и представитель блока Арам Вардеванян.

Напомним, что 7 июня 2026 года состоялись очередные выборы в Национальное Собрание, и по результатам выборов победила партия "Гражданский договор".