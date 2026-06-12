ЦБА и минфин США обсудили перспективы сотрудничества

Центральный банк Азербайджана и министерство финансов США обсудили возможности реализации проектов технической помощи.

Как передает Day.Az, об этом говорится на странице в соцсети "X" Центробанка Азербайджана.

Отмечается, что первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров встретился с делегацией министерства финансов США, находящейся с визитом в стране.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы банковского надзора, обеспечения финансовой стабильности, развития платежных систем, а также управления рисками в финансовом секторе, корпоративного управления и совершенствования нормативно-правовой базы.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и министерством финансов США, а также возможностей реализации проектов технической помощи по указанным направлениям", - передает банк.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций из США в Азербайджан составил 204,368 миллиона долларов США. Это на 54,542 миллиона долларов США, или на 36,4% больше по сравнению с 2024 годом.

В отчетном году доля инвестиций из США в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 3,1%. В свою очередь Азербайджан в 2025 году вложил в экономику США 130,239 миллиона долларов США, что на 41,712 миллиона долларов США, или на 47,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

В общем объеме прямых иностранных инвестиций доля азербайджанских инвестиций, направленных в США, составила 5,5%.

В 2024 году общий объем прямых иностранных инвестиций из США в Азербайджан составлял 149,826 миллиона долларов США, а в обратном направлении - 88,527 миллиона долларов США.