https://news.day.az/society/1840981.html

За это вас могут оштрафовать до 5 тысяч манатов

В Азербайджане будут применяться новые штрафы за нарушение законодательства об охране зеленых насаждений. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения отражены в законопроекте о внесении поправок в Кодекс об административных проступках, который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.