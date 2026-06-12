За это вас могут оштрафовать до 5 тысяч манатов
В Азербайджане будут применяться новые штрафы за нарушение законодательства об охране зеленых насаждений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения отражены в законопроекте о внесении поправок в Кодекс об административных проступках, который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно документу, за предоставление ложной или искаженной информации о вырубке кустарников, в отношении которых применяется процедура уведомления, будут предусмотрены штрафы. Для физических лиц размер штрафа составит 500 манатов, для должностных лиц - 3 тысячи манатов, для юридических лиц - 5 тысяч манатов.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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