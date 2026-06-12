В Азербайджане ужесточат правила охраны памятников в Шуше

В Азербайджане планируется внести изменения в порядок реставрации, охраны, изучения, использования и популяризации памятников на территории города Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана" был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, на территории города Шуша запрещены изменение историко-архитектурного и художественно-эстетического облика памятников, их снос, а также любая деятельность, способная создать угрозу для объектов культурного наследия.

Предлагаемые поправки предусматривают запрет на повреждение или уничтожение памятников, их перенос в другое место без согласования с уполномоченным государственным органом, а также проведение строительных, монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ и мероприятий по благоустройству, которые могут нарушить неприкосновенность памятников или создать угрозу для них.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.