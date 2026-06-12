ОАЭ откроют для Ирана доступ к миллиардам долларов

ОАЭ согласились разблокировать миллиарды долларов для Ирана, что стало тактическим сдвигом после нескольких недель иранских атак на ОАЭ во время американо-израильской войны с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале Reuters.

Информация об этом шаге совпадает с заключительным этапом более широких переговоров между Тегераном и Вашингтоном о прекращении войны. По словам дипломатов, эти переговоры могут включать в себя разблокировку десятков миллиардов долларов иранских нефтяных доходов, замороженных в иностранных банках в соответствии с санкциями США.

Два региональных источника сообщили Reuters, что ОАЭ согласились выделить в общей сложности $10 млрд, из которых более $3 млрд уже были предоставлены. Два других источника, знакомых с условиями сделки, оценили общую сумму в $20 млрд, добавив, что этот шаг был согласован в обмен на прекращение иранских атак на ОАЭ.