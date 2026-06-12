В больницах Азербайджана 31 сотрудника привлекли к ответственности

За два месяца в больницах Азербайджана к ответственности привлекли 31 сотрудника.

Как передает Day.Az, со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что с апреля 2026 года по итогам проверок и расследований, проведенных в Сабунчинском медицинском центре, Центральной районной больнице Гусара, Хазарском медицинском центре, Республиканской клинической урологической больнице имени академика Мирмаммеда Джавадзаде, Бинагадинском медицинском центре имени А.Д. Меликова, Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, Центральной районной больнице Шамахы, Сумгайытском медицинском центре, городской поликлинике №11, поликлинике Союза писателей, Центральной районной больнице Абшерона, Республиканской клинической больнице имени академика М.А. Миргасымова, Центральной районной больнице Агдама, Центральной районной больнице Имишли, Центре инноваций и снабжения, Центральной районной больнице Билясувара, Ховсанском медицинском центре и городской поликлинике №9, были расторгнуты трудовые договоры с 9 сотрудниками, 31 сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, а материалы по итогам 5 расследований направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия соответствующих мер.

В настоящее время аналогичные мероприятия проводятся в Республиканской нейрохирургической больнице, Низаминском медицинском центре, Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Центральной районной больнице Агджабеди.

В дальнейшем данный процесс планируется продолжить и в других подведомственных медицинских учреждениях страны.