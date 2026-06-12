Штрафы за нарушения при трудоустройстве достигнут 3000 манатов

В Азербайджане будет расширен список штрафов, применяемых за нарушения трудового законодательства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о внесении поправок в Кодекс об административных проступках, который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, должностные лица будут оштрафованы на 3000 манатов за заключение трудового договора или продолжение трудовых отношений с лицом, признанным по результатам медицинского обследования страдающим наркологическим заболеванием, если речь идет о профессиях и должностях, для которых установлены ограничения на трудовую деятельность таких лиц.

Кроме того, штраф в размере 1000 манатов будет предусмотрен за прием на работу сотрудника без медицинской справки о состоянии здоровья в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, а также без заключения медицинского обследования при трудоустройстве на должности и профессии, для которых установлены ограничения для лиц с наркологическими заболеваниями.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.