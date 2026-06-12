Принцесса Таиланда умерла после почти четырех лет в коме

Старшая дочь короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна, принцесса Баджракитиябха Нарендра Девьявати, скончалась в возрасте 47 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, об этом сообщила королевская канцелярия страны.

Принцесса находилась в коме с декабря 2022 года после потери сознания, вызванной тяжелым заболеванием сердца. В последние дни ее состояние ухудшилось из-за ряда осложнений, включая инфекцию и нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Баджракитиябха, известная как принцесса Па, была одной из наиболее заметных представительниц тайской королевской семьи. Она получила юридическое образование в США, работала прокурором, занимала дипломатические должности и активно занималась защитой прав женщин-заключенных.

В Таиланде будут организованы королевские похоронные церемонии, также ожидается объявление национального траура.