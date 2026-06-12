В четырех медучреждениях Азербайджана проходят проверки

TƏBİB проводит проверки и расследования в Республиканской нейрохирургической больнице, Низаминском медицинском центре, Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, а также в Центральной районной больнице Агджабеди.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в TƏBİB.

Отмечается, что в дальнейшем аналогичные мероприятия планируется провести и в других подведомственных медицинских учреждениях страны.

Ранее мы сообщали, что за два месяца в больницах Азербайджана к ответственности привлекли 31 сотрудника.