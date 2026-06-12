В Гёйчае задержаны автохулиганы

В результате мероприятий, проведенных отделением Государственной дорожной полиции Гёйчайского районного отдела полиции, были задержаны несколько водителей, занимавшихся автохулиганством.

Как сообщает Day.Az, сотрудники полиции выявили Нихата Рагимли, Джавидана Садиева и Джахида Мамедова, которые, управляя своими автомобилями, систематически и грубо нарушали правила дорожного движения.

В отношении водителей были составлены административные протоколы, после чего материалы направили в суд для рассмотрения.

Согласно решению суда, указанные лица были подвергнуты административному аресту с ограничением права управления транспортными средствами.