Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, однако в целом осадков не прогнозируется. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 18-21 градус тепла, днем - 26-31 градус. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ожидается на уровне 50-60%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются периодические дожди. В отдельных районах возможны грозы и град, при этом в горных и предгорных районах осадки могут быть более интенсивными. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 18-22 градуса тепла, днем - 30-35 градусов. В горных районах ночью ожидается 10-15 градусов тепла, днем - 18-23 градуса, местами до 25-30 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az