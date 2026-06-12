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Telegram официально появился на всех Android-часах - ВИДЕО

Telegram официально появился на всех Андроид-часах. Как передает Day.Az, об этом сообщил сооснователь мессенджера Telegram Павл Дуров. Так, Telegram уже работает на Galaxy Watch, Pixel Watch, Xiaomi Watch и других моделях.