https://news.day.az/sport/1841051.html Экс-игрок сборной Азербайджана попрощался с "Карабахом" Вратарь футбольного клуба "Карабах" Амин Рамазанов покинул расположение команды, передает İdman.biz со ссылкой на sportinfo.az. После того как агдамский клуб договорился с голкипером сборной Боснии и Герцеговины Мартином Зломиcличем, Рамазанов решил продолжить карьеру в другой команде.
Экс-игрок сборной Азербайджана попрощался с "Карабахом"
Вратарь футбольного клуба "Карабах" Амин Рамазанов покинул расположение команды, передает İdman.biz со ссылкой на sportinfo.az.
После того как агдамский клуб договорился с голкипером сборной Боснии и Герцеговины Мартином Зломиcличем, Рамазанов решил продолжить карьеру в другой команде.
Ожидается, что его новый клуб будет объявлен в ближайшие дни.
Отметим, что Рамазанов привлекался в молодежную сборную Азербайджана U21.
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