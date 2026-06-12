Экс-игрок сборной Азербайджана попрощался с "Карабахом"

Вратарь футбольного клуба "Карабах" Амин Рамазанов покинул расположение команды, передает İdman.biz со ссылкой на sportinfo.az.

После того как агдамский клуб договорился с голкипером сборной Боснии и Герцеговины Мартином Зломиcличем, Рамазанов решил продолжить карьеру в другой команде.

Ожидается, что его новый клуб будет объявлен в ближайшие дни.

Отметим, что Рамазанов привлекался в молодежную сборную Азербайджана U21.