В Ивановке планируют производство европейских видов сыра

В селе Ивановка Исмаиллинского района будут производиться европейские сорта сыра.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров в ходе регионального совещания по Горно-Ширванскому экономическому району, посвященного обсуждению "Государственной программы по развитию отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В селе Ивановка предпринимаются фундаментальные шаги по развитию традиций молочного животноводства на основе современных промышленных принципов. Строительство молокоперерабатывающего завода стоимостью инвестиций 10 миллионов манатов позволит еще больше укрепить эти традиции", - сказал он.

Глава Исполнительной власти отметил, что после ввода предприятия в эксплуатацию станет возможным производство традиционного ивановского сливочного масла в более крупных объемах и в соответствии с современными стандартами, а также выпуск различных видов молочной продукции.

"Здесь наряду с традиционными видами будет организовано производство конкурентоспособной продукции в широком ассортименте - от высококачественного сливочного масла до европейских и национальных сортов сыра, сливок, творога и другой молочной продукции - в объемах, исчисляемых тысячами тонн", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня начались региональные совещания, посвященные обсуждению "Государственной программы по развитию отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года. Региональные совещания охватывают Центрально-Аранский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, а также Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

Встречи организуются на системной основе для обеспечения согласованного, оперативного и эффективного выполнения поручений, данных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 мая текущего года на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства, а также реализации предусмотренных Государственной программой мероприятий в регионах.