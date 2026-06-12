В Азербайджане ужесточают контроль за данными о продовольствии

В Азербайджане будут введены новые штрафы за непредоставление необходимых данных при составлении продовольственного баланса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за непредоставление в информационную систему органа (учреждения), определённого соответствующим исполнительным органом, ежегодных данных от фермеров и поставщиков о сельскохозяйственном производстве (заготовке) продукции, а также ежемесячной информации об объемах продукции в теплицах, холодильных складах и зернохранилищах до 10 числа следующего месяца, будут применяться штрафы: для физических лиц - 100 манатов, для должностных лиц - 200 манатов, для юридических лиц - 500 манатов.

За повторное совершение указанного административного правонарушения в течение одного года после вступления в силу решения о применении административного взыскания предусмотрены штрафы: для физических лиц - 200 манатов, для должностных лиц - 400 манатов, для юридических лиц - 1000 манатов.

За непредоставление в течение 15 рабочих дней субъектами, осуществляющими деятельность в сфере производства, переработки, хранения, импорта, экспорта и продажи продовольственных товаров, информации о соответствующей продукции по ежегодному письменному запросу органа (учреждения), определённого исполнительной властью, в рамках составления продовольственного баланса, также устанавливаются штрафы: для должностных лиц - 200 манатов, для юридических лиц - 500 манатов.

Лица, совершившие указанные административные правонарушения, освобождаются от административной ответственности, если в течение 10 рабочих дней устранят причины, приведшие к их совершению.

Также установлено, что в случае совершения указанных административных правонарушений лицо, уже подвергнутое административному взысканию, должно устранить причины их совершения в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения о штрафе. В этот период повторное привлечение к административной ответственности не применяется.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.