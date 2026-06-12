В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о подкупе избирателей со стороны армянской оппозиции.

Day.Az представляет публикацию:

Как заявил мэр Еревана Тигран Авинян, на прошлых выборах оппозиция выложила на стол весь свой "золотой фонд" крапленых карт - от точечного запугивания до "элитного импорта" избирателей.

Логика циничная, но предельно рабочая: зачем годами завоевывать доверие людей, если можно уложиться в короткие сроки за счет оптово-розничной скупки голосов? А если электорат вдруг упирается и проявляет принципиальность, политтехнологи сразу достают план "Б". Не получается купить лояльность? Значит, ее нужно выбить страхом.

И, судя по накалу предвыборной гонки, эта циничная ставка на человеческие слабости до сих пор остается главным оружием тех, кому попросту нечего больше предложить избирателю.