Что известно о землетрясении в Габале?

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с землетрясением в Габалинском районе.

Как сообщает Day.Az, согласно заявлению ведомства, на данный момент в МЧС не поступало сведений о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.

В министерстве отметили, что ситуация находится под контролем, а дополнительная информация будет доведена до общественности по мере поступления новых данных.

Отметим, что ранее сегодня в Габалинском районе, в 11 км к юго-западу от станции Габала, произошло землетрясение.