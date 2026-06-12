https://news.day.az/society/1841046.html Что известно о землетрясении в Габале? - заявление МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с землетрясением в Габалинском районе. Как сообщает Day.Az, согласно заявлению ведомства, на данный момент в МЧС не поступало сведений о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.
Что известно о землетрясении в Габале? - заявление МЧС
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с землетрясением в Габалинском районе.
Как сообщает Day.Az, согласно заявлению ведомства, на данный момент в МЧС не поступало сведений о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.
В министерстве отметили, что ситуация находится под контролем, а дополнительная информация будет доведена до общественности по мере поступления новых данных.
Отметим, что ранее сегодня в Габалинском районе, в 11 км к юго-западу от станции Габала, произошло землетрясение.
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