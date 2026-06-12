https://news.day.az/society/1841016.html В Азербайджане произошло сильное землетрясение - ОБНОВЛЕНО В Азербайджане произошло землетрясение. Как передает Day.Az, подземные толчки ощущались в нескольких регионах страны. Новость обновляется
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В Азербайджане произошло сильное землетрясение - ОБНОВЛЕНО
15:32
В Габалинском районе, в 11 км к юго-западу от станции Габала, произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.
Отмечается, что подземный толчок магнитудой 5,1 произошел в 15:13 по местному времени на глубине 42 км.
Подземные толчки ощущались в эпицентре и близлежащих населенных пунктах силой от 3 до 5 баллов.
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15:24
В Азербайджане произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, подземные толчки ощущались в нескольких регионах страны.
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