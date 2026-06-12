В Азербайджане произошло сильное землетрясение

15:32

В Габалинском районе, в 11 км к юго-западу от станции Габала, произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

Отмечается, что подземный толчок магнитудой 5,1 произошел в 15:13 по местному времени на глубине 42 км.

Подземные толчки ощущались в эпицентре и близлежащих населенных пунктах силой от 3 до 5 баллов.

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15:24

В Азербайджане произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, подземные толчки ощущались в нескольких регионах страны.