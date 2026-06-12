У здания ЦИК Армении проходит митинг, который анонсировала оппозиционная партия "Процветающая Армения".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, демонстрация проходит в связи с аннулированием результатов голосования на двух участках, которые якобы закрывают партии прохождение в парламент.

Представители партии требуют провести повторное голосование на этих двух участках.

Кандидат от партии сообщил, что ЦИК не дал окончательного ответа и просит дать им еще день - завтра будут объявлены окончательные итоги.

Напомним, что 7 июня 2026 года состоялись очередные выборы в Национальное Собрание, и по результатам выборов победила партия "Гражданский договор".